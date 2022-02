Davide Silvestri, nominato da Soleil Sorge, permaloso come non mai si è legata al dito questa presa di posizione. E così, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, ha chiarito nuovamente il suo punto di vista.

“Con me ha chiuso”, Davide contro Soleil: “le figure di merd* io non le faccio!”

Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzio. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. – ha affermato Soleil in zona nomination – Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e giocando un gioco di pura strategia e lo leggo, e non mi è venuto a parlare di nulla e noi siamo sempre stati chiari e questa cosa mi ha ferito.

Pronta la replica di Davide:

Ma va, me l’aspettavo… me lo sentivo. Sei più furba di quello che si pensa. Se ti dico quello che penso davvero ti potrei ferire. Io non sono un finto amico… vuoi che ti dica adesso? Sei incoerente, quello che hai fatto è molto deludente e tu non sei un’amica. Quello che non mi è piaciuto di lei è che diceva di volere stare fuori dai giochi e poi si mette a fare un bacio fuori luogo… una roba che non ha senso.

Lo sapevo che mi avrebbe nominato. Secondo te non ti parlo in faccia? Io sono strategico? Tu l’hai fatta questa pagliacciata… ti ho difeso già abbastanza, da oggi non lo farò mai più. Io sono contento che tu mi abbia deluso, con me hai chiuso.