Come sta Silvio Berlusconi? Ricoverato in terapia intensiva, “tutti i figli in ospedale”: la situazione aggiornata

Paura per Silvio Berlusconi, in queste ore ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per gravi problemi polmonari. Il leader di Forza Italia è stato condotto lo scorso mercoledì presso la struttura privata, dove è giunto con affanno respiratorio, in seguito dell’aggravarsi di una precedente infezione.

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva

Secondo Il Fatto Quotidiano online, l’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, trascorrerà la notte nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare. Il tutto in attesa del primo bollettino medico che arriverà nella giornata di giovedì.

Ad informare dello stato di salute di Berlusconi sarà il suo medico personale storico, il prof. Zangrillo.

In merito allo stato clinico di Silvio Berlusconi, si apprende che al momento sarebbe stazionario, seppur grave. Il ministro Antonio Tajani ha ribadito che sarebbe vigile: “Parla”, ha detto. Berlusconi è stato sottoposto a una Tac e ad esami del sangue. “Il sospetto, poi confermato, era che potesse trattarsi di un’infezione polmonare che non si era completamente risolta e aveva nuovamente dato segni della sua presenza”, ha aggiunto il Fatto.

A giungere al capezzale dell’ex presidente del Consiglio sarebbero stati tutti i suoi figli, la compagna Marta Fascina, la capogruppo al Senato Licia Ronzulli, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ed il fratello Paolo che, come riferisce anche l’Ansa avrebbe detto: “È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono”.