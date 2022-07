La Villa in Brianza di Francesca Pascale è in vendita. Dopo il matrimonio con Paola Turci, la ex compagna di Silvio Berlusconi ha deciso di vendere l’abitazione che le aveva regalato l’imprenditore.

La villa di Francesca Pascale è in vendita: quanto costa

La villa in Brianza di Francesca Pascale è ubicata a Rogoredo di Casatenovo, frazione del comune di Casatenovo, nella provincia di Lecco: qui, dopo la rottura con Berlusconi, la napoletana ha vissuto assieme ai suoi cani.

La villa si chiama “Villa Maria” ed è caratterizzata da 40mila metri di verde, un ottimo spazio a contatto con la natura, dove far stare i suoi 10 cani.

Ecco la sua struttura, così come riporta immobiliare.it:

Entrando in Villa Maria, si accede a un’ampia zona giorno con saloni doppi, divisi da leggere sopraelevazioni del pavimento, sala da pranzo con open space, da cui ammirare anche bellissimi quadri, e un elegante camino doppio inserito in una parete di pietra viva. Peculiarità della villa sono le vetrate a tutta altezza che annullano le barriere, permettendo agli interni di “dialogare” con gli esterni, rendendo così la natura ancor più protagonista.

Anche gli arredi sono un vero must:

Per gli arredi, Francesca Pascale ha scelto colori chiari e divani sinuosi, dalla forma a ferro di cavallo, con tessuti beige e neri, a creare un contrasto; anche il parquet è chiaro, in modo da esaltare la luce naturale e far apparire gli spazi più ampi. Al centro del pavimento, un tappeto in pelliccia bianco. Lo studio della casa si trova in una stanza mansardata, con travi inclinate; a non mancare, diverse opere d’arte che impreziosiscono il tutto e conferiscono un tocco di colore alle pareti lignee. Anche la camera da letto è chiara: il letto a baldacchino è color tortora e il giardino all’italiana si intravede dalle finestre. Il giardino all’italiana, come detto, è il pezzo forte della villa. In stile tardo-rinascimentale, con la tipica divisione degli spazi con siepi e alberi a fila. Qui Francesca Pascale ha posizionato un salotto in legno e corda, di design.

Quanto vale Villa Maria, dove viveva Francesca Pascale? Secondo le fonti presenti in rete, la villa, con le sue 5 stanze e più di 3 bagni, ha un valore di vendita di 2.500.000 euro.

A quanto pare la Pascale ha messo l’abitazione in vendita per trasferirsi con la moglie Paola Turci in una nuova casa in Toscana.

Ecco alcune foto (credits: FanPage)