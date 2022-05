La scorsa settimana hanno destato particolare preoccupazione le condizioni di salute di Roger Balduino che, dopo una prova con Clemente Russo all’Isola dei Famosi, si è letteralmente accasciato per terra dal dolore ed è stato portato all’ospedale in elicottero.

Il modello, subito dopo la fine della prova si è accasciato per terra ed è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale. Proprio Alvin, durante la puntata dello scorso venerdì sera, ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute:

Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni.