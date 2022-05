Momenti di paura all’Isola dei Famosi 2022. Roger Balduino, dopo essere stato lasciato in diretta da Estefania Bernal, ha partecipato alla prova leader ma si è fatto male.

Roger si fa male all’Isola dei Famosi: trasportato in elicottero

Durante la prova contro Clemente Russo, il modello si è infortunato alla caviglia costringendo Alvin a fermare il gioco: “Roger non riesce a parlare”, ha spiegato l’inviato dall’Honduras.

Ma cosa è successo? Il naufrago si è fatto male alla caviglia richiedendo il tempestivo intervento dei medici che si sono palesati in diretta per valutare le sue condizioni di salute.

“Sembra che Roger si stia riprendendo”, ha affermato Ilary Blasi di ritorno in studio.

Il modello è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale e, proprio Alvin, durante la puntata ha aggiornato il pubblico:

Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni.