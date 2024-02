Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello. Secondo le prime indiscrezioni che provengono tutte da fonti non ufficiali, il concorrente del reality show avrebbe avuto un calo di pressione.

Dopo il video del malore, nella Casa del Grande Fratello i concorrenti sono stati chiamati in Confessionale e, probabilmente, gli è stato anche chiesto di non commentare il fatto.

Così, dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Tor Vergata, pare che gli abbiano fatto una tac (si dice che abbia battuto la testa) e due flebo per farlo riprendere dal calo pressorio.

SERENI E TRANQUILLI GIUSEPPE STA MEGLIO MA PER ROUTIN …GLI FANNO LA TAC PERCHE HA BATTUTO LA TESTA..IL SUO CALO DI PRESSIONE..ORA HA FATTO GIÀ DUE FLEBO..DOVREBBERO MANGIARE MEGLIO IN CASA…FORZA GIUSEPPE RIPRENDITI…NOI TI ASPETTIAMO…..ANCHE BEA TI ASPETTA..



Alcuni sostengono anche che sia svenuto a seguito di una scossa mentre si trovava in bagno (ipotesi nata dopo uno scambio tra Stefano e Fiordaliso).

Ma perchè dicono che Giuseppe ha preso la scossa in bagno e per questo Marco ha detto non toccategli il cuore???? Oddio speriamo di no fateci sapere qualcosa #perletti

