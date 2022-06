Come sta Edoardo Tavassi? Il naufrago dell’Isola dei Famosi si è fatto molto male al ginocchio e, molto probabilmente, domani sera nel corso della semifinale, scopriremo cosa accadrà (anche se il ritiro è dietro l’angolo).

Nel frattempo Alvin (trovate il video in apertura) ha aggiornato sulle condizioni di salute dei naufraghi che ultimamente si sono fatti male, svelando che il “destino” di Edoardo sarà svelato proprio nel corso della diretta di domani sera:

Vi do un paio di aggiornamenti sui naufraghi. Sono ormai gli ultimi giorni sull’isola e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Nicolas si è fatto male. E anche lui è già rientrato. Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio. Capiremo lunedì. Sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è.

Nel frattempo Carmen Di Pietro si sente molto in colpa per il naufrago.

Edoardo Tavassi, infatti, si è fatto male mentre la naufraga dava indicazioni durante la prova:

A me dispiace, è successo perché dava delle dritte a me su come girare con la canoa. Se non fosse stato lì per me… Mi dispiace tanto.