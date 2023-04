Come sta Ciro Immobile? Incidente contro un tram, auto distrutta – VIDEO

Domenica di grande paura per Ciro Immobile, capitano della Lazio, in seguito al grave incidente avvenuto a Roma, mentre era alla guida della sua auto. Il calciatore si sarebbe schiantato contro un tram con la sua Land Rover, letteralmente distrutta. Come sta?

Incidente Ciro Immobile: come sta

Secondo quanto reso noto da un comunicato stampa diffuso dalla Lazio e ripreso da RaiNews, Ciro Immobile, in seguito al grave incidente che lo ha visto coinvolto, ha riportato “un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.

L’auto del calciatore, a bordo della quale vi erano anche le sue due figlie, si è scontrata con il tram numero 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio. A causa dell’impatto il mezzo è uscito fuori dalle rotaie mentre l’auto del bomber si è distrutta.

Nell’incidente ne è risultato coinvolto anche l’autista del tram Atac condotto all’Umberto I per accertamenti; altri 8 passeggeri hanno riportato escoriazioni e trasferiti in codice verde nei vari nosocomi della Capitale.