Terribile incidente stradale per Marcello Cirillo. Il celebre showman ha avuto modo di raccontare la dinamica su Twitter, svelando di stare bene e di esserne uscito miracolosamente illeso.

Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!

Sono sotto shock ma illeso… sto bene. Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una di loro si chiama Chiara.

Io credo che il camionista non mi abbia visto quando mi ha trascinato per tanti metri. Poi quando si è accorto ha frenato ed io mi sono ribaltato. Il camion si è fermato, chi lo guidava non è un criminale ma solo una persona distratta.