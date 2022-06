Uno dei momenti indimenticabili dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, è stato rappresentato dalla prova dell’uomo vitruviano che ha contribuito a rendere epica la sfida con protagonista Soleil Sorge. Più che una prova, è stata una vera e propria performance dimostrando di essere ancora oggi imbattibile esattamente come quando prese parte al reality nei panni di concorrente. Dopo essersi aggrappata alla piattaforma circolare che fa da sfondo alla sfida, la Sorge ha dimostrato di non temere rivali.

Soleil Sorge stupisce Alvin all’Isola: il retroscena

Soleil Sorge sarebbe l’unica naufraga imbattuta nella prova dell’uomo vitruviano, come sottolineato anche da Ilary Blasi. Ma cosa ne pensa invece l’inviato Alvin, che ha assistito in prima persona alla sfida? Ecco le parole gentilmente riprese dalle colleghe di IsaeChia.it e rese nel corso del suo intervento a Casa Chi:

Come Soleil poche. Sai che, appena finito, mi ha detto: “Mi dispiace molto andarmene.” Noi abbiamo fatto la stessa Isola nel 2019, l’ultima Isola di tre anni fa, e mi ha detto che era emozionatissima per il tuffo dall’elicottero innanzitutto, non l’aveva mai fatto perché tre anni fa era entrata a nuoto e invece quest’anno si è tuffata. Poi dopo, durante il corso della puntata si è divertita talmente tanto che alla fine mi ha detto: “Sai che sarei stata dentro ancora, almeno una settimana”. Io credo che la forza di Soleil sia proprio questa qua, cioè lei è così, non ha filtri. Quindi non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo e credo arrivi quello al pubblico, a parte gli scherzi, a parte i dread, però quello aiuta ecco.

In merito invece al naufrago che lo ha particolarmente colpito, Alvin ha aggiunto:

Se devo parlare di un naufrago in particolare io dico Nicolas Vaporidis. Io prima di entrare, con ogni naufrago a cena al ristorante, magari passo e faccio un saluto e dico due parole rispetto a quello che magari i naufraghi si possono aspettare. Quello che dico è la stessa cosa un po’ per tutti: visto che tutti i naufraghi che son passati si sono portati questa esperienza a distanza nel tempo e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o fatta male, poco importa. Ti manca perché è un’esperienza che ti rivolta come un calzino. Quindi ho parlato in questi termini con Nicolas che mi diceva: “Ma, staremo a vedere…” io gli ho detto: “Sta a te fidarti o meno“. Alla fine ho avuto riscontro da lui proprio dietro le quinte che mi diceva: “E’ un’esperienza pazzesca!”. E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas.