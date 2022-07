La scomparsa prematura e soprattutto improvvisa di Emanuele Vaccarini ha destato sconcerto tra i protagonisti di Avanti un Altro ed il vasto pubblico di estimatori del programma condotto da Paolo Bonolis nel preserale di Canale 5.

Com’è morto Emanuele Vaccarini: il ricordo degli ex compagni di Avanti un Altro

Ma com’è morto Emanuele Vaccarini, conosciuto come “Il Gladiatore” del salottino di Avanti un Altro? Come spiega TvBlog.it, lo stesso ex protagonista del programma di Canale 5 sui social aveva lasciato intendere di stare affrontando alcuni problemi di salute.

Una malattia sulla quale tuttavia ci sarebbe stato fino all’ultimo il massimo riserbo e contro la quale stava combattendo con forza e determinazione. Una battaglia dalla quale purtroppo ne è uscito perdente.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che attraverso la sua casa di produzione si occupa dei casting dei personaggi che fanno parte del mini mondo di Avanti un Altro, appresa la drammatica notizia della morte di Emanuele Vaccarini ha voluto destinare un pensiero attraverso le sue Instagram Stories: “Riposa in pace gigante buono”.

Altri colti del Salottino del programma lo hanno ricordato, tra cui Francesco Nozzolino che ha commentato: “Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quante ne abbiamo combinate dietro quei camerini, tutte le risate che mi hai fatto fare, gli scherzi che mi facevi di continuo…”.

Franco Pistoni, lo Iettatore del programma, lo ha ricordato: “Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha…”.

Si è detta invece “Sconvolta” Claudia Ruggeri (Miss Claudia), che ha condiviso una foto di Emanuele su Instagram: “Gigante buono riposa in pace”.