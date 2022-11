Come è entrato il Covid al GF Vip? Durante Casa Pipol, chiacchierando con l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto un’importante rivelazione.

Come è entrato il Covid al GF Vip: “La variante ha bucato il tampone”

Come è entrato il Covid al Grande Fratello Vip? Io lo so come è entrato. Luca Onestini, tra i nuovi ingressi, è asintomatico e la variante che ha preso ha bucato il tampone. Era in fase di crescita e nascita il virus dentro il corpo e il tampone non lo ha rivelato. E’ entrato da negativo e poi è diventato positivo e asintomatico. La variante ha bucato il tampone molecolare. Perché sono in isolamento da tre settimane? Questa nuova variante dura più a lungo.

Intanto due tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto De Pisis si sono negativizzati!

Due Vipponi negativi

Presto due dei positivi al Covid torneranno nella Casa del GF Vip. A quanto pare, infatti, il loro tampone questa volta ha dato esito negativo confermando così di essere guariti dal virus. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata da parte del padrone di casa Alfonso Signorini:

Vi do una bella notizia, visto che sono collegati. Dovete sapere che Patrizia e Wilma sono negative! E prestissimo entreranno nella Casa, ok?

La notizia ovviamente ha fatto esultare non solo le due Vippone tornate negative e pronte a rimettersi in gioco ma anche i concorrenti in Casa, a partire da Nikita che è apparsa molto contenta dall’annuncio di Signorini.