Covid al GF Vip, due Vipponi non più positivi: ecco chi torna in Casa

L’ingresso prepotente ed inevitabile del Covid al GF Vip ha modificato temporaneamente gli equilibri nella Casa. Sono ben sei i Vipponi colti dal virus, più una ex Vippona (Pamela Prati) risultata anche lei positiva dopo la sua uscita dal reality. Intanto due tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto De Pisis si sono negativizzati!

Covid al GF Vip, due Vipponi negativi tornano in Casa

Presto due dei positivi al Covid torneranno nella Casa del GF Vip. A quanto pare, infatti, il loro tampone questa volta ha dato esito negativo confermando così di essere guariti dal virus. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata da parte del padrone di casa Alfonso Signorini:

Vi do una bella notizia, visto che sono collegati. Dovete sapere che Patrizia e Wilma sono negative! E prestissimo entreranno nella Casa, ok?

La notizia ovviamente ha fatto esultare non solo le due Vippone tornate negative e pronte a rimettersi in gioco ma anche i concorrenti in Casa, a partire da Nikita che è apparsa molto contenta dall’annuncio di Signorini.