Come è cambiato Edoardo Tavassi prima dell’Isola dei Famosi – VIDEO

Edoardo Tavassi è sbarcato all’Isola dei Famosi in compagnia della sorella Guendalina. Proprio l’influencer, la scorsa settimana ha dovuto lasciare il reality show per via di impegni personali particolarmente importanti.

Come è cambiato Edoardo Tavassi prima dell’Isola dei Famosi

E se Guendalina ha dovuto fare ritorno in Italia, Edoardo Tavassi sta proseguendo il gioco e, senza troppi giri di parole, potrebbe anche essere uno dei papabili vincitori (secondo noi sarà un testa a testa con Nicolas Vaporidis).

Edoardo, nonostante sia meno famoso di Guendalina, aveva già supportato la sorella. Prima al Grande Fratello e poi proprio all’Isola, nel corso della prima partecipazione della Tavassi.

Ecco il video che, quasi sicuramente, non ricorderete.

Edoardo supporta Guendalina