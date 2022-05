Nessun eliminato definitivo, ieri, all’Isola dei Famosi 2022. La puntata del 6 maggio vedeva in nomination Nicolas Vaporidis, Nick Luciani dei Cugini di Campagna e Clemente Russo. Ad avere la peggio è stato proprio l’ex pugile che ha dovuto salutare la moglie Laura Maddaloni, ma non per sempre.

Isola dei Famosi: nessun eliminato e nominati

Clemente Russo, infatti, per il momento è stato eliminato solo da La Palapa ma ha raggiunto nuovamente Playa Sgamada dove ad attenderlo c’erano Licia Nunez ed Estefania Bernal. In generale, dunque, all’Isola non c’è stato alcun eliminato definito.

Se non ci sono stati eliminati, ci sono stati però i nuovi nominati che sono Laura Maddaloni e Lory Del Santo, quest’ultima nominata da Roger Balduino, il nuovo leader della settimana.

Le nomination sono state per metà segrete e per metà palesi. La più votata è risultata essere proprio Laura, nominata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro, da Guendalina e il fratello Edaordo, da Nicolas Vaporidis e da Nick. Marco Cuccolo, Blind e Laura hanno nominato Vaporidis mentre Lory Del Santo e le tre nuove naufraghe hanno avanzato il nome di Blind.