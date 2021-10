Clarissa Selassiè continua ad essere simpatica come la sabbia nelle mutande. E così, tra un delirio e l’altro, la presunta principessa del Grande Fratello Vip ha nuovamente attaccato e offeso Davide Silvestri.

Clarissa in camera con Miriana Trevisan e Ainett Stephens, ha incominciato a straparlare contro Davide Silvestri accusandolo di essere stato maleducato nei suoi confronti:

Sei un po’ maleducato tu in faccia a me ‘qui c’è gente che non fa un cazz*’ non me lo dici. Questa arroganza tu con me non la devi mai usare, mai perché ti travolgo come un treno amore mio, ti travolgo come un treno. Amore mio sei fatto male, io con te non ci parlo perché non ho firmato un contratto dove mi dicono che devo per forza parlare con Davide come se chiama…