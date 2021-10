Le sorelle Selassiè con il loro modo di fare si stanno tirando addosso tutte le antipatie fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Viziate, spocchiose e petulanti, proprio ieri sera hanno offeso un concorrente attualmente in nomination.

Clarissa e Lulù parlando in giardino hanno commentato: “Speriamo che rimanga Amedeo e vada via quella merd*”. La persona di cui parlano potrebbe essere Davide Silvestri visto che nei suoi confronti hanno sempre avuto una immotivata antipatia.

Ed infatti, tra i commenti al video, qualcuno ha le idee chiare:

Davide sarebbe una m***a per quale motivo? Prepara loro la pappa, pulisce casa, intrattiene, loro e noi che altrimenti ci romperemmo tre quarti di c***o a vedere solo scenate di totale immaturità. Ma non è stato un bulletto contro Sole, quindi paga. Che squallore.