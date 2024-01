Fiordaliso ha rimproverato Letizia Petris. Dopo la nuova mancanza di empatia della concorrente del Grande Fratello nei confronti di Beatrice Luzzi (dopo il suo ingresso in Casa ha svelato di non sopportarla), Marina ha rimproverato la fotografa.

“Chiedevano la squalifica”, Fiordaliso difende Beatrice

Tu con Beatrice avevi un rapporto bellissimo. Non voleva toccare un tuo punto debole, era una questione di condivisione del dolore. Io lo dico per te e per gli altri. Ci sono dei limiti e non si può pensare male.

La cantante ne ha parlato pure con Varrese evidenziando gli atteggiamenti errati di Anita e Garibaldi che non si sono sentiti tutelati da Alfonso Signorini:

Però voglio dire, se ti prendi una lisciata, te la prendi. Non ha mica quindici anni. E’ inutile che dici “non sono tutelato”. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore al giorno davanti alla telecamera. Come fanno a tutelarti? Hai sentito cosa ha detto Alfonso? Che chiedevano la squalifica? Non se ne sono resi conto loro di quello che lui ha detto? Mi sembra che li hanno tutelati perché sono ancora qua dentro no? E ti arrabbi? Dai… Stai zitto e vai avanti. Hai sbagliato ed è chiusa lì, senza volere. Se io gli dico queste cose mi saltano in testa.

Fiordaliso ha aggiunto:

Hanno sbagliato! Io gli ho detto di mettersi nei panni di Beatrice. Era come se non si fossero resi conto della situazione. Eppure io sono stata lì a farglielo notare.

Fiordaliso si è confrontata anche con Beatrice Luzzi, pentendosi di avere protetto i giovani:

Sono stata male per te. Ho pianto per la mancanza di empatia. Li ho protetti perché non si sono resi conto… non gli ho detto niente ma il casino è saltato fuori lo stesso. Penso sempre che hanno 12 anni ma non è così.

