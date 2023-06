Chi vince l’Isola dei Famosi 2023? Stasera andrà in onda la semifinale del programma condotto da Ilary Blasi? Ecco i pronostici degli scommettitori.

È Pamela Camassa la prima finalista de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che il prossimo 19 giugno incoronerà il suo vincitore.

Gli analisti di Stanleybet.it e BetFlag puntano sullo speaker radiofonico Marco Mazzoli, favorito a 1,50 proprio davanti alla modella, che oscilla tra 2,50 e 6 volte la scommessa.

Sul podio anche l’ex suora Cristina Scuccia (offerta tra 4,50 e 6 volte la posta), seguita a 9 dalla modella Helena Prestes, in nomination insieme a Gian Maria Sainato.

Doppia cifra, a 10, anche per la cantante dei Jalisse, Alessandra Drusian, e per l’ex rugbista Andrea Lo Cicero a 13, difficile che a vincere sia Nathaly Caldonazzo – che era stata eliminata ma ha scelto di restare sull’ultima spiaggia – ultima a una quota che oscilla tra 15 e 20.

Chi è Marco Mazzoli

Marco Mazzoli, «Padre dello zoo», è uno dei più noti conduttori radiofonici italiani conosciuto principalmente per aver ideato il programma: “Lo Zoo di 105”, su Radio 105. Dopo aver trascorso molti anni della sua vita in Italia, Marco ha deciso di fare ritorno in USA, luogo in cui ha passato la sua infanzia e dove attualmente vive con sua moglie.