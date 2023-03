Alex Belli è stato uno dei protagonisti della passata edizione del GF Vip. Con il suo racconto dell’amore libero, ha appassionato i telespettatori del reality per numerose puntate. Adesso l’attore ed ex concorrente è tornato a parlare del reality condotto da Alfonso Signorini ed a Casa Pipol ha commentato l’attuale edizione.

Le differenze tra l’edizione di cui ha preso parte e l’attuale edizione del GF Vip sono state commentate dallo stesso Alex Belli. Il suo commento arriva all’indomani dalla sfuriata di Signorini verso i Vipponi come riportato dalle colleghe di IsaeChia.it:

La sottile differenza si chiama intrattenimento. Ha delle regole di linguaggio e comportamentali. Nonostante il reality abbia la falsa illusione di rappresentare la vita reale, il professionista che decide di fare il reality deve mettersi in testa che non è in casa sua ma in televisione. Ti devi mettere al servizio del prime time. E’ un lavoro 24 ore su 24 […] L’esposizione così lunga, se dietro non ci sono professionisti che sanno fare reality o intrattenimento, è molto difficile da mantenere.