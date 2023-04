Si avvicina sempre di più la finale di Amici 22 in programma domenica 14 maggio. Sono solamente 8 i concorrenti rimasti in gara: in cima alla lavagna del vincente gli scommettitori piazzano Angelina a 1,90 e 2.

Chi vince Amici 22? Sesta puntata: eliminato e pronostici

La ballerina Isobel prosegue inesorabilmente la rincorsa alla vetta a 2,75, terzo posto per Aaron a 3 che conquista punti e si piazza al terzo posto delle quote per gli scommettitori.

Lontani gli altri concorrenti: la vittoria di Mattia paga 8,50 volte la posta, mentre il cantautore Wax si gioca a 9. Salgono anche le quote di Cricca, offerto a 25, Ramon, a 50, e Maddalena, a 75.

Anticipazioni ed eliminato sesto serale

Secondo una indiscrezione giunta a noi di BlogTivvù, ad abbandonare la scuola di Amici 22 dopo sei appuntamenti in prima serata dovrebbe essere proprio Ramon.

Cosa ne pensate? Naturalmente queste sono soffiate che ci sono giunte a stretto giro da prendere con le pinze perché non possiedono alcuna ufficialità (al momento).