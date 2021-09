Le nuove opinioniste pop del Grande Fratello Vip hanno fatto il loro esordio durante la scorsa puntata, lasciando il segno (e non in maniera positiva). Chi sono Rosella e Adriana Rota?

Avendo lo stesso cognome, potrete ben capire che le due donne sono legate da una parentela: ed infatti sono sorelle. Alfonso Signorini le aveva già “presentate” alcune settimane fa tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni:

Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due Grandi Sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste, me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse. Funzioneranno di sicuro!

Ma chi sono le due opinioniste pop che hanno attaccato Raffaella Fico e fatto piangere Lulù? Il blog di Davide Maggio ne ha svelato l’identità:

Adriana Maria Rota, questo il nome completo, è la maggiore delle due sorelle. Nata a Milano il 3 gennaio 1944, è sposata dal 1972 e ha un figlio di nome Davide, padre di due bambini. Ha lavorato prima come commessa e, successivamente, in una casa di riposo. Il suo colore preferito è il verde e da giovane aveva una passione per il poker. Piccola curiosità: non mangia pesce ma solo acciughe e possiede ben otto gatti.

Rosa detta Rosella Rota è nata a Milano il 22 luglio 1946. Sposata dal 1968, ha iniziato a lavorare a 15 anni ma, dopo un impiego all’ortomercato, ha trovato la stabilità a partire dal 1982 a Publitalia, in qualità di segretaria del direttore generale. Ora è in pensione da diversi anni. Suo figlio, Massimiliano, l’ha resa 2 volte nonna. La rilassa giocare a carte, ma al canonico burraco preferisce la scopa, la briscola e scala 40. Orgogliosamente curvy, ha un marito molto geloso che non la perde di vista un attimo.

Entrambe, molto unite, erano molto legate alla loro mamma, che hanno accudito fino alla scomparsa, avvenuta quattro anni fa, all’età di 98 anni. Hanno una terza sorella, Annunciata, decisamente più schiva e che ai reality preferisce i telegiornali. Ogni anno si concedono lunghe vacanze al mare in Liguria, in compagnia di famiglia e amici e di tanti giornali rosa. Hanno un profilo Instagram di coppia.