Si chiama Valeria Perilli la compagna storica di Giucas Casella, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il celebre paragnosta ha finora raccontato dei suoi numerosi flirt, veri o presunti. Valeria però è la donna della sua vita, la quale è al suo fianco da oltre 40 anni.

Chi è davvero Valeria Perilli moglie di Giucas Casella? Annunciatrice televisiva e soprattutto doppiatrice, ha prestato la voce a Miranda di Sex and the city. Con Giucas Casella è legata da oltre 40 anni anche se entrambi hanno sempre preferito restare ben distanti dal mondo del gossip.

La grande riservatezza della coppia ha portato Giucas a presentarla ufficialmente in tv solo nel 2018, in occasione di una puntata di Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Durante una puntata Giucas le chiese di sposarlo dopo un fidanzamento lungo 38 anni:

Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?