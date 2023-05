Chi è uscito ad Amici 22? In attesa di scoprire l’eliminato della semifinale, eccovi alcuni retroscena svelati da Alessio Cavaliere, ex ballerino del talent show che, intervistato da SuperGuidaTV, hanno raccontato interessanti dettagli sull’atteggiamento di Maria De Filippi a telecamere spente.

Chi è uscito da Amici 22? Retroscena di un ex allievo su Maria De Filippi

Alessio Cavaliere ha svelato cosa gli ha detto Maria De Filippi nel corso delle prove della prima puntata:

E’ stata una scoperta. Guardandola sempre in tv non riesci a immaginare cosa c’è dietro e che persona è. Una donna eccezionale, straordinaria. Ricordo che alle prove generali della mia prima puntata, lei si avvicinò a me e mi disse: ‘complimenti’.

Quella parola la ricorderò per sempre, perchè per me significa molto avere un complimento da Maria De Filippi. Mi ha caricato molto quel suo complimento. Mi sono sentito sereno, pronto e appagato. È una persona magnifica.