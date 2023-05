Eliminato Amici 22, semifinale 6 maggio: chi è uscito? Come ben sapete, a causa del Covid che colpito 4 allievi della scuola, la registrazione della penultima puntata è stata spostata direttamente a poche ore dalla messa in onda televisiva, ecco gli spoiler dell’account Twitter di GossipTv.

Eliminato Amici 22, semifinale 6 maggio: finalisti, chi è uscito

Maddalena eliminata. Finalisti: Isobel, Angelina e Mattia.

Ballottaggio tra Aaroon e Wax.

Ospiti: Arisa, Il Volo ed Enrico Brignano.

Tutte e tre le squadre erano sul palco con tre cattedre, di fronte era presente una quarta dove si sedeva chi aveva il boccino.

Per decidere chi aveva il boccino si esibisce un componente per squadra:

1ª manche: Angelina, Mattia e Isobel (vince)

2ª manche: Aaron, Maddalena e Mattia (vince)

3ª manche: Wax, Aaron e Angelina (vince)

Durante la 1ª manche c’è stato un guanto di sfida di hip hop tra Maddalena e Isobel, dove ha vinto la seconda ed i giudici hanno dato ragione alla Celentano, dicendo che in questo caso era evidente la differenza tra le due ballerine.

Manche e dettagli

1ª manche: Boccino ai Zerbi-Cele

Isobel vince contro Wax

Mattia vince contro Aaron

Isobel vince contro Maddalena (guanto hip hop)

2ª manche: boccino ai Todarisa

Mattia vince contro Aaron

Mattia vince contro Maddalena

3ª manche: boccino ai Cuccalo

Angelina vince contro Aaron

Angelina vince contro Wax

Ballottaggi

1º ballottaggio: Isobel (va in finale) e Aaron

2° ballottaggio: Mattia (va in finale) e Wax

3º ballottaggio: Angelina (va in finale) e Maddalena

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (Clicca F5 per ricaricare la pagina e leggere gli spoiler della nuova registrazione del serale).

AMICI ANTICIPAZIONI il pubblico è entrato in studio #AMICI22 — (@gossiptv__) May 6, 2023

I precedenti eliminati

Nella prime 7 puntate di Amici 22 sono stati eliminati Megan (ballerina) e NDG (cantante), successivamente è toccato a Piccolo G (cantante) e Gianmarco (ballerino). Poi Samu (ballerino), Alessio (ballerino), Federica (cantante) Ramon (ballerino) e Cricca (cantante).

Ecco, a seguire, gli allievi ancora in gara al serale.

I cantanti:

Angelina per il gruppo di Lorella

Wax per il gruppo di Arisa

Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini:

Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena per la squadra di Emanuel Lo

Mattia per Raimondo Todaro