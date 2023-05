Eliminato Amici 22, semifinale: Wax ha litigato con Maria De Filippi

Eliminato Amici 22, semifinale: chi uscirà? In attesa delle anticipazioni e gli spoiler, vi raccontiamo un recente retroscena. Quando Maria De Filippi aveva annunciato la nuova classe di Amici 22, aveva già svelato di aver discusso con Wax durante i casting. Ieri, nel corso del daytime, il cantante ha raccontato in dettaglio cosa è accaduto.

Wax ha confidato cosa ha significato per lui entrare nella scuola facendo un bilancio del suo importante percorso ad Amici 22 in attesa della semifinale di stasera:

Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a fare e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose. Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo.