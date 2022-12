Nicole Murgia è destinata a far discutere (dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip). Ma chi è e per quale motivo il suo nome sta girando incessantemente da questa estate? L’attrice, suo malgrado, è stata la protagonista di un chiacchiericcio social molto “croccante”.

Alessandro Murgia (fratello di Nicole e calciatore di professione) ha avuto un flirt estivo con Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tra Alessandro e Vittoria la “passione” si è spenta dopo poche settimane ma la ragazza è rimasta incinta ed ha deciso di tenere la sua bambina nonostante la fine della storia.

La sorella di Alessandro era una grande amica di Vittoria ma, dopo la relazione con il fratello, anche i loro rapporti si sono letteralmente “frantumati”.

Di recente anche Deianira Marzano ha parlato della questione durante Casa Pipol:

L’argomento piccante è la storia Vittoria Deganello-Alessandro Murgia. Loro hanno avuto un flirt e la sorella di lui (Nicole, ndr) tra poco varcherà la Casa del Grande Fratello Vip. Lui fa il calciatore ed è attualmente sposato e non so se adesso sono in fase di separazione.

La Deganello era anche amica di Nicole. Loro hanno fatto una vacanza ad Ibiza e lui è sposato ed ha due figli. Il colpo di scena è stato che, dopo un paio mesi, Vittoria è rimasta incinta. Lui vuole prendersi le responsabilità del bambino ma non ha intenzione di continuare la loro relazione.

Lei sta continuando la gravidanza e recentemente ha ricevuto una diffida perché la Deganello non deve parlare di lui pubblicamente per non ledere la sua immagine.

Nicole Murgia entra da single al Grande Fratello Vip. Lei è in quarantena ed ha chiuso una relazione da tempo. Vittoria era amica di Nicole ma adesso sono ai ferri corti e non c’è possibilità… La Murgia ha detto che non parlerà assolutamente di questa storia.