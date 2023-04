Chi è Julia Elle e perché tutti parlano di lei? Conosciuta sui social come Disperatamente mamma, per anni ha scritto libri (5 editi per Mondadori) dove raccontava quanto fosse difficile crescere due figli da sola perché abbandonata dal suo ex compagno Paolo Paone.

Chi è Julia Elle e perché si parla di Disperatamente mamma

Facciamo un passo indietro. Julia Elle (all’anagrafe Giulia L.) lavora per diventare una cantante e conosce Paolo Paone (produttore discografico) nel 2013. Poi rimane incinta di Chloe, la prima figlia così come racconta al Corriere della Sera:

Nel 2013, facevo la cantante, conosco Paolo in uno studio di registrazione. L’ho visto suonare e mi sono innamorata. Il primo mese e mezzo, non mi ha trattata male. A giugno, resto incinta: ero felice, ma lui mi ha chiesto di abortire. Non ho voluto e siamo andati a vivere insieme e, da lì, è diventato un altro. La violenza è stata un crescendo. Ha iniziato che urlava. Poi, urlava e mi insultava. Poi, urlava, mi insultava e mi minacciava. Ogni volta, era sempre peggio e, ogni volta, io tolleravo un pochino in più. Facevo in tempo a credere alle sue scuse e poi ricominciava tutto. E io restavo anche per la parte bella della nostra relazione.

Intervistata da StarBene, dopo la fine della storia con Paone, Julia Elle si ritrova disoccupata e sperimenta nuove risorse:

Così è nata la serie web Disperatamente mamma e quando ho pubblicato su Facebook il primo episodio (tutto musical in onore del mio lavoro di un tempo) di colpo i follower sono schizzati da poche centinaia a quasi 2mila. Dopo i primi due video ero già a 20mila e dopo il primo mese ho raggiunto i 70mila. Oggi ci sono più di 800mila persone a seguire quello che faccio. Incredibile.

Julia Elle aka Disperatamente mamma, crea quindi una web serie con i figli:

Giro episodi tutte le settimane, spesso il lunedì. Lo script è mio: di preferenza scrivo di notte, quando i bambini dormono, prendendo spunto dalla vita quotidiana. Per i video lavora con me un cameraman professionista, perché la qualità è importante. Non sempre impegniamo lo stesso numero di ore per i diversi episodi, dipende dalla sceneggiatura. Quando va bene giriamo solo la mattina, segue poi il montaggio e quindi lo carichiamo in rete. Con me collabora anche Paolo.

Oltre alla web serie saltano fuori libri e pubblicità e Giulia L. aka Julia Elle aka Disperatamente mamma, diventa famosa per essere una mamma single con due figli “abbandonata” dal compagno.

Dopo alcuni botta e risposta di 5/6 mesi fa, Disperatamente mamma ha rotto il silenzio sulla sua storia raccontando la verità sul Corriere della Sera dove, per l’occasione, ha parlato proprio dell’ex compagno Paolo Paone svelando di essere stata insultata, picchiata e minacciata.

Cosa ne pensate?