Si chiama James Casella il figlio di Giucas, concorrente del Grande Fratello Vip che proprio in queste ore ha spento le sue prime 72 candeline. Il noto illusionista e paragnosta, infatti, ha potuto festeggiare il suo compleanno nella Casa di Cinecittà ma lontano dal figlio James. Questa sera l’uomo entrerà in Casa per una bellissima sorpresa.

Chi è James Casella, figlio di Giucas Casella

James Casella è nato dalla relazione tra Giucas Casella e Carol Torr, modella inglese con la quale il paragnosta è rimasto fino alla nascita del figlio. Classe 1987, oggi James è un medico chirurgo molto stimato specializzato in chirurgia generale.

Attualmente lavora presso il Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma. La sua infanzia l’ha vissuta proprio insieme al padre ed alla sua compagna storica, Valeria Perilli, mentre non avrebbe più avuto rapporti con la madre fino ai suoi 30 anni. Giucas alla trasmissione Vieni da me aveva detto in merito al rapporto tra il figlio e la sua ex:

Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva.

James Casella è sposato con Livia, sua collega dalla quale ha avuto di recente un figlio, Giacomo, rendendo così Giucas Casella nonno per la prima volta. Oggi, James ha voluto fare gli auguri al padre con un tenero post su Instagram.