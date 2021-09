Giulia Greta Mastroianni dovrebbe essere la presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. I due escono insieme da circa un mese, come confidato dall’imprenditore chiacchierando con Raffaella Fico.

L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?’ e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”. Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…

Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno. Ma io ho un sentimento fortissimo però non so… Lei la sera prima di entrare mi ha detto una cosa molto importante, io non ho detto niente, probabilmente sento qualcosa di molto forte, ma siccome non sono sicuro al 100%. Io ho detto ti amo tre volte in vita mia e l’ho detto perché mi scoppiava qualcosa dentro, ho i miei tempi, magari dopo una settimana mi sarebbe venuto di dirlo. È un mese e mezzo che ci frequentiamo.