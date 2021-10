A distanza di quasi una settimana dall’esplosione del “caso” Mietta, risultata positiva al Covid e non vaccinata, la padrona di casa di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, ha voluto dire la sua intervenendo con un video su Instagram. Nel corso del suo intervento ha anche approfittato per smentire le notizie finora circolate su un altro concorrente attualmente in quarantena.

Caso Mietta a Ballando con le Stelle: interviene Milly Carlucci

La domanda di Selvaggia Lucarelli a Mietta rispetto al vaccino, fatta nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle ha creato un vero e proprio polverone. Milly Carlucci è intervenuta in queste ore per fare un po’ di chiarezza:

Noi per entrare all’Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e abbiamo la misurazione della temperatura. Inoltre, per maggiore sicurezza, facciamo due tamponi rapidi a settimana. Secondo la legge attuale, con il green pass siamo a posto, perché è l’unico strumento per accedere a luoghi collettivi. Non è possibile, per motivi di privacy, indagare sull’origine del green pass, che può nascere da vaccinazione o, per i non vaccinati, da un tampone ogni 48 ore.

La conduttrice ha poi parlato nello specifico di Mietta e del suo maestro, Maykel, spiegando:

Per quanto riguarda Mietta, lei è positiva, sta a casa e dovrà attendere di negativizzarsi, Maykel sta benissimo, ha fatto due tamponi rapidi negativi e un molecolare negativo, ma dovremo aspettare i termini di legge per il suo rientro a lavoro.

Nei giorni scorsi è emerso che anche Memo Remigi si trova attualmente in quarantena dopo essere entrato in contatto con un positivo (non Mietta). In merito la Carlucci ha precisato:

Per quanto riguarda invece Memo Remigi sono circolate delle notizie totalmente false: lui ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva. Questo incontro così fugace lo ha però incluso nel tracciamento di questa persona, lui ha fatto i suoi tamponi rapidi e molecolari tutti negativi ma stiamo aspettando di capire come e quando potrà rientrare nel nostro cast.

Il concorrente tuttavia starebbe al momento bene e la stessa Milly spera che tutto possa risolversi molto presto per il meglio.