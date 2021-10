Mietta positiva al Covid a Ballando con le stelle è diventato un vero “caso” mediatico con tanto di interventi, repliche, prese di posizione e botta e risposta. In queste ore, pare che anche la Rai abbia preso posizione in merito.

La Rai non era a conoscenza del fatto che la concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ Mietta non fosse vaccinata. – riporta l’agenzia di stampa AdnKronos – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di Rai1, la cantante era stata scritturata in agosto per il programma, ma senza che l’azienda fosse a conoscenza del suo stato vaccinale.

Secondo quanto si apprende, le procedure anti Covid nell’ambito del programma state tutte rispettate nei minimi dettagli, a partire dall’ingresso negli studi Rai (in cui non è possibile l’accesso senza green pass), fino ai tamponi eseguiti regolarmente su tutti, anche sui vaccinati. Questo ha reso possibile il tracciamento immediato della situazione sanitaria della concorrente, che è stata sospesa momentaneamente dalla gara.