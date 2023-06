“Perché non salgo sul carro del Pride”, parla Orietta Berti dopo il GF Vip

In attesa di rivederla nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, Orietta Berti compie 80 anni e regala una canzone alla comunità LGBTQIA+ in occasione del Pride Month, svelando un retroscena.

Intervistata da La Stampa, Orietta Berti racconta “Diverso”, il suo nuovo singolo che parla del bellissimo rapporto tra una madre e il figlio dopo la rivelazione della propria omosessualità:

Per il mio compleanno ho fatto questa canzone in cui c’è una madre che protegge il proprio figlio che si è dichiarato gay. Nel video la mamma gli dice che non sbaglia ad amare un’altra persona, che siamo nati per amare e non per odiare, è la cosa più semplice e naturale che c’è.

Credo sia giusto che questo mondo abbia il coraggio di cambiare. Purtroppo ci sono delle famiglie che non accettano il figlio diverso, che poi è diverso in cosa? Diversi sono loro, casomai. Un animale non abbandona i cuccioli. L’ho fatta in collaborazione con le case d’accoglienza “Arcobaleno” a Milano che aiutano questi ragazzi che purtroppo vengono emarginati dalla loro famiglia di origine.