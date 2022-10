Nikita Pelizon nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha parlato dei genitori Testimoni di Geova. Terminata la diretta, Carolina Marconi ha svelato alla modella di aver vissuto una cosa molto simile.

A quanto pare la mamma di Carolina fa parte dei Testimoni di Geova mentre sua sorella è riuscita ad uscirne e, proprio per questo motivo, le due donne non si parlerebbero:

Mia sorella lo è stata per 18 anni ed è dissociata poi. – riporta Biccy.it – Mia sorella l’altra è da 5 anni, mia mamma è da quasi 3. Se sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro. Io invece sono in mezzo. Loro non possono parlare con l’altra mia sorella. Sto vivendo una storia molto simile alla tua e mi fa soffrire. Mia madre è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto.