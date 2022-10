Carolina Marconi si è sentita ferita dall’atteggiamento aggressivo di Amaurys Perez. Il pallanuotista, al termine della diretta del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro Charlie Gnocchi, suscitando una forte reazione da parte della showgirl.

La Marconi si è sentita fortemente colpita dall’aggressività di Amaurys perché ha un doloroso passato alle spalle con un ex marito violento (sia fisicamente che verbalmente).

Perez, dopo averlo saputo, ha cercato di spiegarle il motivo della sua rabbia e per quale motivo ha alzato la voce contro Antonella:

Ho alzato la voce per colpa del signor tuttologo. Poi sono venuto qui ed ho detto delle cose ad Antonella che non me ne frega niente che lei è una provocatrice e le ho spiegato perché non intervengo sulle cose di questa casa. Adesso tu mi dici che sono stato violento? Io ti ho fatto l’esempio ma non ho messo in discussione…

Io sono un metro e novantaquattro per 102 chili ed ho la voce grossa. Se tu dici a me che hai subìto violenze io partecipo in prima fila contro la violenza sulle donne. Ti sto dicendo perché ho alzato la voce con Charlie perché sono 15 giorni che non gli parlo.

E’ scaturito che stavamo parlando di Marco ed io mi sono sentito chiamato in causa perché io sono testimone di 7 Onlus e lui ha voluto dire ancora la sua. Chi sei? Chi cazz* sei? Non è la prima volta che lo fa.