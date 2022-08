Il condizionale è ancora d’obbligo ma non ci sarebbero più dubbi sulla presenza di Carolina Marconi prossima concorrente del Grande Fratello Vip 7. A confermarlo è anche il blog DavideMaggio.it, lo stesso che nelle passate settimane aveva anticipato la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. “L’indizio pubblicato sugli account ufficiali del Grande Fratello Vip svela la presenza di Carolina Marconi tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini per animare la settima edizione del reality”, scrive il portale.

Carolina Marconi, dunque, si prepara ad entrare nella Casa del GF Vip 7, che riaprirà la sua porta rossa il prossimo 19 settembre. L’ultimo indizio, ma a quanto pare, sarebbe proprio riferito all’ex gieffina nata a Caracas (Venezuela) nel 1978.

Oltre all’indizio delle mani – carnagione ed unghie compatibili a quelle della sagoma del video – DavideMaggio sottolinea anche la fantasia della maglia molto simile (seppur di colore diverso) a quella indossata nelle passate ore nelle sue Instagram Stories.

La Marconi ha già preso parte al Grande Fratello, nella quarta edizione vinta da Serena Garitta, ed era rimasta 92 giorni in Casa sui 106 previsti ed aveva avuto una relazione con Tommaso Vianello (TommyVee).

Oggi Carolina è felicemente in coppia dal 2014 con Alessandro Tulli che è rimasto al suo fianco anche durante la sua recente lotta al tumore.

L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo. #GFVIP pic.twitter.com/3zIqfKolMM

— Grande Fratello (@GrandeFratello) August 27, 2022