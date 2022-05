Tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni, a quanto pare, non potrà esserci nessuna implicazione sentimentale. Il figlio di Carmen Di Pietro, infatti, dopo l’approdo dell’ex di Brosio all’Isola dei Famosi, ha chiaramente preso le distanze.

Carmen Di Pietro svela perché non vuole che Alessandro si fidanzi con Maria Laura

Alessandro in tenda con Maria Laura le ha confidato che, per il momento, tra di loro non potrà esserci niente oltre l’amicizia, proprio perché si fida poco di lei avendo avuto la possibilità di “studiare” la situazione da fuori prima del suo ingresso.

La De Vitis, delusa per la decisione di Alessandro, si è messa a piangere confidandosi con Mercedesz:

E’ da tanto che sto con una persona. Io sono sempre stata rifiutata, tante volte… è vero. Non per Alessandro ma in generale nella vita. Voglio trovare una persona che mi voglia bene perché sono sempre sola, ora vivo da sola, adesso son da sola…

Carmen Di Pietro, durante la scorsa diretta, ha precisato che di non avere messo il “becco” nella decisione del figlio:

E’ stata un decisione di Alessandro, mamma Carmen non c’entra nulla. Hai cavalcato troppo la situazione. Lei mi ha detto che vuole dormire abbracciata a mio figlio, ma che cosa vuoi? Come ti permetti… Alessandro non ti permettere! Non mi piace per niente questa situazione che si è venuta a creare. Questa donna mi provoca e non mi piace perché ci siamo fatti delle promesse…

Carmen ha svelato per quale motivo non vuole che il figlio si fidanzi con Maria Laura (ma in generale anche con un’altra ragazza):

Lui ora deve pensare a studiare… se si fidanza viene distratto. Prima deve finire gli studi e poi si sistema con calma.