A rischio il Capodanno in Musica di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Queste le ultime notizie dopo le notizie partite ieri con la positività al Covid di Al Bano Carrisi. Adesso, come scrive Fanpahe.it citando “fonti vicine”, anche Pio e Amedeo sarebbero in bilico sebbene la loro disdetta non sarebbe ancora del tutto ufficiale.

Capodanno di Canale 5 sempre più a rischio

A quanto pare, Amedeo Grieco del duo pugliese Pio e Amedeo, sarebbe attualmente in quarantena fiduciaria in attesa di maggiori certezze sull’esito dei tamponi. La loro presenza potrebbe quindi saltare in occasione del Capodanno di Canale 5 che sarà sul palco del teatro Petruzzelli di Bari e non in piazza come inizialmente previsto.

A dover rinunciare allo show da Bari, anche il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, il quale è risultato positivo al Covid come comunicato nella giornata di ieri. Lo stesso ha spiegato:

Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti.

Intercettato telefonicamente dal Corriere del Mezzogiorno aveva aggiunto:

Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo. Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune.