Decreto Festività, stop a feste in piazza: come cambia il Capodanno in Musica di Federica Panicucci

Il Decreto Festività varato ieri dal governo per far fronte all’emergenza Covid durante il periodo di Natale e Capodanno ha fatto cambiare svariati piani. Tra questi anche il Capodanno in Musica targato Mediaset e condotto da Federica Panicucci.

Decreto Festività, come cambia il Capodanno di Federica Panicucci su Canale 5

Tra i vari divieti previsti dal Decreto Festività, anche quelli relativi alle feste per l’ultimo dell’anno. Si legge in merito, come scrive Il Giorno:

Dal 30 dicembre fino al 31 gennaio sono vietati feste, eventi e concerti che prevedano assembramenti di persone in spazi aperti.

Ma dunque cosa accade per il Capodanno in Musica condotto su Canale 5 da Federica Panicucci e che sarebbe dovuto andare in scena in Piazza Libertà a Bari?

Come fa sapere l’agenzia di stampa Ansa, la diretta dell’ultimo dell’anno non salterà del tutto ma subirà delle sostanziali variazioni. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha fatto sapere che l’evento di Capodanno inizialmente previsto in piazza della Libertà dove è in allestimento una arena con 2.500 posti a sedere, si sposterà nel teatro Petruzzelli:

Pur non rientrando tra gli eventi soggetti alle nuove restrizioni per le modalità operative con cui si sarebbe svolto lo spettacolo, ho condiviso con gli organizzatori l’opportunità di trasferire la messa in onda del grande show di Canale 5 sul palco del più importante teatro di Bari.

Lo spettacolo di Capodanno organizzato da Canale 5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, sarà dunque trasmesso dal palco del Petruzzelli e non dalla piazza. Per la partecipazione della cittadinanza all’evento, fa ancora sapere l’Ansa, saranno però previste le medesime modalità, come da ultime disposizioni del Ministero della Salute.