Anche oggi, venerdì 17 giugno, sono uscite le nuove canzoni dell’estate 2022 destinate a diventare delle vere hit che si consacreranno nell’olimpo dei tormentoni della bella stagione. Tra di loro anche due ex volti del Grande Fratello Vip hanno pubblicato i loro nuovi lavori.

Canzoni estate 2022, ex del Grande Fratello Vip pubblicano i loro tormentoni

Loro sono Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. Il chirurgo estetico dei vip ha pubblicato “Mami Linda” in coppia con il rapper latino Ardi La Para. Dopo “Gossip” arriverà il nuovo tormentone?

Spazio anche per Malgioglio che ha pubblicato la sua nuova hit dal titolo “Sucu Sucu”. La canzone, da oggi in radio, sarà disponibile dal prossimo 24 giugno sulle piattaforme digitali per Artist First.

Malgioglio ha pubblicato lo scorso 20 maggio “Malo”, disco con cui ha voluto racchiudere alcune canzoni della musica latina che da sempre fanno parte della sua vita.

Hit estate: la lista ufficiale di tutte le nuove uscite

Ricapitolando, ecco tutte le canzoni dell’estate 2022 destinate a diventare dei veri tormentoni, la lista ufficiale:

Marco Mengoni – No stress Elisa – Litoranea Alessandra Amoroso con Db Boulevard – Camera 209 Michele Bravi – Zodiaco Tommaso Paradiso – Piove in discoteca Margherita Vicario – Onde I Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe Sissi – Scendi Luigi Strangis – Tienimi stanotte Chiara Galiazzo – Un’estate fa Romina Falconi – La suora Bob Sinclair con Nyv – Borderline Arisa – Agua de coco Sangiovanni e Aitana – Mariposas Blanco – Nostalgia Fedez, Tananai e Mara Sattei – La Dolce vita Anna – Gasolina Ana Mena – Mezzanotte Elodie – Tribale Boomdabash e Annalisa – Tropicana Franco 126 e Loredana Bertè – Mare malinconia Takagi & Ketra con Salmo e Tha Supreme – Bubble Rettore e Tancredi – Faccio da me Eros Ramazzotti – Ama Rocco Hunt e Elettra Lamborghini – Caramello Fred de Palma – Extasi Rkomi – Ossa rotte Giacomo Urtis – Mami Linda Deddy – Luci addosso Fabri Fibra con Maurizio Carucci – Stelle Baby K featuring Mika – Bolero Cristiano Malgioglio – Sucu Sucu Rhove – Shakerando Madame – L’eccezione Myss Keta – Finimondo La Rappresentante di Lista – Diva