Cantanti TIM Summer Hits 9 luglio, chi salirà sul palco e come guardarlo in diretta streaming

Cantanti TIM Summer Hits. Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, torna in prima serata su Rai 2 il programma che andrà in onda per sei puntate presentando al pubblico i successi musicali dell’estate.

Cantanti TIM Summer Hits9 luglio, chi salirà sul palco

Domenica 9 luglio in onda la terza puntata condotta da Andrea Delogu e Nek. Lo show musicale sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Questi i cantanti che saliranno sul palco nella terza puntata di TIM Summer Hits:

Ana Mena

Arisa

Ava

Anna

Capo Plaza

Baby K

Boro

Carl Brave

Coma_Cose

Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Federica Carta

Guè

Levante

Mara Sattei

Marracash

Matteo Romano

Luigi Strangis

Merk & Kremont

Orietta Berti

Piero Pelù

Alborosie

Rhove

Rocco Hunt

Rosa Chemical

Shade

Sophie And The Giants

Tananai

Tony Effe

Wayne

Wax

Come vedere la prima puntata in diretta streaming

Il Tim Summer Hits 2023 andrà in onda su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Sarà possibile seguire l’evento musicale anche in streaming, collegandosi al sito di Rai Play.