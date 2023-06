Cantanti Battiti Live 24 giugno: chi si esibisce e come vederlo in diretta

Cantanti Battiti Live, oggi 24 giugno 2023: chi si esibirà sul palcoscenico dell’evento condotto da Alan Palmieri con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci?

Cantanti Battiti Live 24 giugno: chi si esibisce oggi

Scopriamo immediatamente la lista di artisti che si avvicenderanno oggi nella meravigliosa cornice della città di Bari, in Puglia. Ecco tutti i cantanti di oggi:

Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante.

On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste.

Come seguire la diretta in TV e streaming

Battiti Live andrà in onda a luglio su Italia 1 ma, nel frattempo, lo spettacolo musicale potrà essere visto serenamente in diretta (TV e streaming), ecco dove.

E’ possibile seguire lo show di Battiti Live 2023 in diretta su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

Le grandi serate di Radio Norba, verranno poi riproposte su Italia 1 ogni martedì, a partire dal 4 luglio, con sei puntate fino alla metà di agosto.