Il ritorno di Alex Belli nella Casa del GF Vip ha provocato delle sensazioni contrastanti tra i Vipponi. Se infatti Katia Ricciarelli lo ha trovato cambiato in positivo, con occhi diversi, differente è stato il parere di Soleil Sorge e Biagio D’Anelli, che anche loro hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’attore.

Soleil e Biagio commentano l’incontro con Alex Belli

Nessuno, realmente, è rimasto davvero sorpreso dalla presenza di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo quanto accaduto, Soleil per prima era certa di doversi prima o poi confrontare con Belli, e così è stato. Dopo la puntata l’influencer ha avuto modo di confrontarsi con Biagio che ha ammesso di aver trovato Alex “molto strano”.

Conoscendolo da ben otto anni, Biagio D’Anelli non ha risparmiato qualche critica all’amico sostenendo di non aver visto in lui il solito Alex, dal momento che durante il confronto lui avrebbe tenuto lo sguardo basso come se non volesse affrontarlo.

Anche Soleil avrebbe espresso il medesimo parere asserendo di aver avuto delle risposte da quel confronto ma dicendosi dispiaciuta per aver visto Alex in quelle condizioni:

L’ho visto spento rispetto al suo solito…

Cosa è cambiato davvero in Alex? Nelle ore precedenti all’incontro Soleil aveva fatto delle rivelazioni a Biagio ipotizzando che l’attore possa aver scelto di fare ritorno alla sua vita di sempre, la stessa che però non lo avrebbe reso del tutto felice.