“Calciatori gay? Ne parleremo!”, la nuova bomba di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona pronto a fare altre rivelazioni scottanti: dopo le scommesse illegali (di cui vi abbiamo già parlato) anche i calciatori gay, parola dell’ex re dei paparazzi che ha lanciato una vera bomba nel mondo del calcio italiano.

Attraverso il suo sito web, DillingerNews, Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni scottanti sul mondo del calcio, suscitando polemiche e promettendo – presto – nuove rivelazioni, tra cui alcuni nomi di calciatori gay:

Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano.