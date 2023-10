Caso scommesse, non solo Zaniolo: Fabrizio Corona fa il quarto nome ma la lista potrebbe allungarsi

Il mondo del calcio italiano trema, dopo l’esplosione del caso scommesse sollevato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona. Sono tre, al momento, i calciatori ufficialmente indagati a Torino per le scommesse clandestine su internet: Fagioli, Zaniolo e Tonali. Oggi però, Corona ha avanzato un quarto nome.

Caso scommesse, i nomi avanzati da Fabrizio Corona

Quello fatto dall’ex re dei paparazzi è il nome Nicola Zalewski, terzino polacco della Roma. A quanto pare però, risulterebbe del tutto sconosciuto agli inquirenti. Fabrizio Corona, tuttavia, mette in guardia annunciando una lista di almeno cinquanta nomi che è pronto a snocciolare.

Parlando con il suo entourage, Zaniolo avrebbe ammesso di avere utilizzato una piattaforma – che non sapeva essere illegale – solo per giocare a blackjack. Eppure Corona rilancia e svela che anche la madre del calciatore, Francesca Costa, sarebbe coinvolta dal momento che “gli gestiva gli affari” ed era “a conoscenza di tutto”. La circostanza tuttavia non sarebbe negli atti dell’indagine.

Era il 2 agosto scorso quando Corona lanciò la sua prima bomba: lo juventino Fagioli soffriva di ‘ludopatia’ ed era pieno di debiti. Solo ieri ha tirato in ballo Zaniolo e Tonali, da tempo sotto la lente di ingrandimento degli investigatori.

In questura si sono chiesti con insistenza chi poteva essere il misterioso informatore di Corona. In breve tempo è stato scoperto che la ‘talpa’ frequenta qualche ambiente nella Capitale. Lo stesso Corona nel pomeriggio di oggi ne ha dato conferma in una conversazione diffusa sui suoi canali social.