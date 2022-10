Bonolis: “Ecco perché Sonia è perfetta per il Grande Fratello Vip”

Paolo Bonolis, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del ruolo di Sonia Bruganelli, opinionista (per il secondo anno consecutivo) del Grande Fratello Vip al fianco di Orietta Berti.

Secondo Bonolis, il ruolo di opinionista del GF Vip è perfetto per la moglie, proprio perché difficilmente si tiene dentro qualcosa senza esternare subito ciò che pensa:

Il Grande Fratello Vip lo seguo come posso perché dura tanto, tanto. Lei come sempre è molto brava, molto lucida e ha una peculiarità che in casa spesso crea problemi e a volte li ha risolti, non si tiene un sorcio in bocca. Questo, per quel genere di trasmissioni, è perfetto. Essendo una donna brillante e intelligente, cammina con serenità in quel territorio.