I rapporti tra Blind, naufrago dell’Isola dei Famosi e la sua famiglia sarebbero tutt’altro che idilliaci. Lo dimostrano le parole dette dal cantante, terzo classificato ad X Factor ma anche dalla stessa madre nel corso di alcune interviste, dopo la notizia della causa civile in corso in cui la donna chiede al figlio gli alimenti.

Le dichiarazioni di Blind e la smentita della madre

Subito dopo la sua avventura ad X Factor, intervistato da FQ Magazine Blind svelò un retroscena legato ad una sua sorella. A suo dire avrebbe tentato di uccidere sua madre per derubarla. Da quel momento, a suo dire, non l’avrebbe più sentita:

Ricordo quando mia madre mi ha chiamato, in quel momento vivevo dalla mia ragazza, con la voce affannata perché cardiopatica mentre mi diceva che mia sorella le aveva messo le mani addosso. Sono corso da lei subito, era in ospedale e ha avuto un altro infarto, in quel momento mi sono dovuto trattenere per non fare altre sciocchezze. Mi è scattato l’istinto di protezione. La mamma è sempre la mamma.

Parole che però la mamma Valerica Rujan aveva più volte smentito ed anche nella sua intervista a DonnaPOP ha accusato il figlio di gettare fango sulla sua famiglia:

Sento e leggo delle dichiarazioni di mio figlio totalmente errate. Sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Se vuole mettersi a nudo deve dire la verità. Non capisco dove si trova quel senso di protezione nei miei confronti, se non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorelle anche. L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente. Da due anni ha abbandonato il suo cane a casa mia, senza pensare alle spese e all’impegno che comporta un pitbull.

La donna al portale ha anche svelato di aver contattato in passato anche C’è posta per te per tentare di recuperare il rapporto con il figlio: