Si chiama Valerica Rujan ed è la mamma di Blind, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi. La donna nei giorni scorsi, ha fatto parlare di sé in seguito alle richieste avanzate al figlio relative agli alimenti per lei e per il figlio minore. Richieste che sono state presentate al Tribunale civile di Perugia.

Valerica Rujan, mamma di Blind: i racconti shock della donna

Durante l’Isola dei Famosi, Blind ha parlato del difficile con la madre Valerica Rujan e con il resto della famiglia. In passato il naufrago aveva rilasciato dichiarazioni molto forti sulla sua famiglia, smentite dalla donna che ha rilasciato una intervista esclusiva a DonnaPOP.

Parlando del rapporto tra Blind ed il resto della sua famiglia – un fratello minore oggi 15enne ed altre due sorelle – la mamma del naufrago ha svelato:

Sento e leggo delle dichiarazioni di mio figlio totalmente errate. Sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Se vuole mettersi a nudo deve dire la verità. Non capisco dove si trova quel senso di protezione nei miei confronti, se non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorelle anche. L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente. Da due anni ha abbandonato il suo cane a casa mia, senza pensare alle spese e all’impegno che comporta un pitbull.

Blind ha scritto un libro dal titolo “Cicatrici” nel quale ha parlato anche della sua famiglia. La madre ha però definito i suoi racconti “bugie su di me”. Poi ha aggiunto:

Sentirlo parlare della sua famiglia così mi fa veramente male. Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non farà il suo dovere, ovvero quello di pagare il mantenimento al fratellino. Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale. Continuo ad andare alla Caritas e non me ne vergogno, ma fa molto male vedere che lui veste Gucci e suo fratello veste quello che riesco a trovare alla Caritas.

Parole durissime sono emerse dal racconto di Valerica Rujan: