Blind all’Isola dei Famosi, la madre gli fa causa: ecco il motivo

Mentre Blind si gode il sole, la fame ed anche la fama dell’Isola dei Famosi, la madre Valerica gli fa causa. La donna, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe chiesto al figlio 22enne di versare gli alimenti a lei ed al fratello minore di 16 anni. La richiesta sarebbe stata presentata al tribunale civile di Perugia.

Valerica Rujan, mamma di Blind, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi, avrebbe fatto appello a quanto previsto dal Codice Civile che prevede l’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico, coinvolgendo quindi anche i figli nel caso di genitori in difficoltà.

Secondo quanto raccontato dalla donna, lei ed il figlio minore vivrebbero in mille difficoltà. Adesso che Blind – Franco Rujan il suo vero nome – si è fatto strada nel mondo dello spettacolo, prima piazzandosi al terzo posto a X Factor, poi partecipando all’Isola dei Famosi, la donna chiede il suo aiuto. A La Nazione ha dichiarato:

Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero, posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me. Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità.