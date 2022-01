Biagio D’Anelli non segue più il profilo ufficiale Instagram di Miriana Trevisan. Tra la concorrente del Grande Fratello Vip e l’opinionista TV si è rotto qualcosa? Ad intervenire è il diretto interessato.

Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti “: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo.

Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa. Tra me e miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci di stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla.

Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono!